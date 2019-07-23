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14:11, 23 июля 2019 126

В День знаний «Зеленый сад» разыграет подарки для детей рязанцев

В День знаний «Зеленый сад» разыграет подарки для детей рязанцев

В День знаний, 1 сентября, ГК «Зеленый сад» проведет розыгрыш призов для детей. Его участниками могут стать рязанцы, имеющие двоих и более детей, одному из которых менее полутора лет.

Победители розыгрыша получат детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI R8, а также детскую коляску CBS Leotie Lux.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнив форму. Результаты опубликуют на официальном сайте ГК «Зеленый сад».

«Получить выигранный приз можно будет только при предъявлении свидетельства о рождении ребенка», — подчеркнули организаторы.


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