В День знаний «Зеленый сад» разыграет подарки для детей рязанцев

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В День знаний, 1 сентября, ГК «
Победители розыгрыша получат детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI R8, а также детскую коляску CBS Leotie Lux.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться
«Получить выигранный приз можно будет только при предъявлении свидетельства о рождении ребенка», — подчеркнули организаторы.
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