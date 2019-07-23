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9:04, 23 июля 2019 238
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В центре Рязани столкнулись три легковушки

В центре Рязани столкнулись три легковушки

В понедельник, 22 июля, в центре Рязани столкнулись три легковушки. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей Рязани».

Как уточнил автор публикации, ДТП произошло возле остановки «Дом Художника».На снимках видно, что один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.

Официальной информации о причинах аварии и пострадавших нет.


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