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В понедельник, 22 июля, в центре Рязани столкнулись три легковушки. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
Как уточнил автор публикации, ДТП произошло возле остановки «Дом Художника».На снимках видно, что один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.
Официальной информации о причинах аварии и пострадавших нет.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.