Тамбовчане пожаловались на фасад одного из домов

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Жильцы дома №75 по улице Советской опубликовали обращение к губернатору о том, что фасад дома рушится на глазах и люди рискуют проснуться утром под завалами кирпичей. Об этом пишет
Здание проседает, осыпается, от него отваливается кирпичная кладка, штукатурка, сгнила лестница, которая ведет на второй этаж. Люди требуют признать дом, который является объектом культурного наследия регионального значения, аварийным. Ведь в любой момент кто-то из жильцов может получить травму. По их мнению, вряд ли дом, которому в этом году исполнилось 102 года, дождется первого ремонта.
«Наш дом признан памятником архитектуры, расположен в самом центре города. Прошу обратить ваше пристальное внимание к нашему дому! Я уже не буду писать, что происходит в квартирах нашего дома, в каких условиях, аварийных, живут люди, под угрозой не проснуться утром, быть под завалами кирпичей. Фасад уже рушится на глазах! Примите, пожалуйста, меры!», — жалуются тамбовчане.
По данным мэрии, этот дом аварийным не признавался. Для этого необходим пакет документов с заключениями проектно-изыскательной организации и компании, проводившей обследование.
Кроме того, здание входит в региональную программу капитального ремонта на период 2014—2043 годов. Ремонт кровли предусмотрен на 2021 год, фасада на период 2025—2027 годов, инженерных сетей на период 2022—2024 годов. Фото МК Тамбов
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