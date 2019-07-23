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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанам запретили купаться на трех городских пляжах. Об этом пишет
Специалисты регионального Роспотребнадзора взяли пробы воды в местах массового отдыха. Из них в трёх зонах вода не соответствует санитарным нормам по микробиологическим показателям.
В связи с этим местным жителям и гостям города не рекомендуется купаться на пляжах:
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