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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Следком возбудил уголовное дело из-за пожара в хабаровском палаточном городке. Об этом сообщил
Руководству городка выдвинули обвинение по двум статьям: часть 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности) и пункт «В» части 2 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) УК РФ.
Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, многоместные палатки, где проживали дети, отапливались обогревателями. В каждой из них проживали по восемь человек.
Всего в лагере установили 26 палаток. По одной из версий, пожар произошел из-за неисправности одного из обогревателей. Персонал пытался потушить пожар самостоятельно, поэтому пожарных вызвали поздно.
Напомним, ранее стало известно о том, что из-за пожара в хабаровском палаточном городке
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