Рязанский рецидивист организовал на Южном наркопритон

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Рязанец организовал наркопритон в доме на улице Щорса. Об этом сообщила
Известно, что ранее 42-летний мужчина уже отбыл наказание в колонии за подобное преступление.
Полицейские узнали, что в квартире подозреваемого снова стали собираться наркоманы. Нарушителей — организатора и его пятерых гостей — задержали с поличным.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.
«Посетители квартиры за потребление наркотиков без назначения врача привлекаются к административной ответственности», — говорится в сообщении.
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