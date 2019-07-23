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15:03, 23 июля 2019 210
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Рязанский рецидивист организовал на Южном наркопритон

Рязанский рецидивист организовал на Южном наркопритон

Рязанец организовал наркопритон в доме на улице Щорса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что ранее 42-летний мужчина уже отбыл наказание в колонии за подобное преступление.

Полицейские узнали, что в квартире подозреваемого снова стали собираться наркоманы. Нарушителей — организатора и его пятерых гостей — задержали с поличным.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ.

«Посетители квартиры за потребление наркотиков без назначения врача привлекаются к административной ответственности», — говорится в сообщении.


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