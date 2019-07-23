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14:25, 23 июля 2019 94

Рязанцев пригласили на деловой форум «Дни международного бизнеса»

Рязанцев пригласили на деловой форум «Дни международного бизнеса»

15-17 августа в конгресс-отеле «Амакс» пройдет II Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Форум проведут в рамках Форума древних городов.

Как рассказали организаторы, его основная задача — укрепить двустороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере и увеличить объемы поставок экспортной продукции рязанских предприятий на рынки стран СНГ и Европы, Азии, Ближнего Востока и Африки.

Форум откроет пленарная сессия с участием губернатора Николая Любимова. На панельной дискуссии, посвященной особенностям экспорта в страны Азии и Ближнего Востока, наряду с российскими экспертами выступят директор Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Индии Алок Кумар и директор Департамента международных отношений Торгово-промышленной палаты Вьетнама Mr. Nguyen Van Tuan.

Ключевым событием станет двухдневная биржа контактов российских предприятий с представителями 40 зарубежных компаний более чем из 10 стран. Для эффективности переговоров для иностранных участников организуют технологические туры на производство рязанских предприятий.

Помимо этого, участники посетят мастер-класс по поиску бизнес-партнера, семинары по темам «Экспорт услуг» и «Основы построения бизнеса с Россией», где осветят основные особенности взаимодействия бизнеса с такими странами, как Вьетнам, Сербия, Азербайджан, ОАЭ, Индия, Камбоджа.

Иностранных гостей ждут обзорные экскурсии, гастрономический тур и насыщенная культурная программа, которую посвятят году Театра в России и объединит в Рязани творческие коллективы из разных городов мира.

Для регистрации на Форум в качестве участника нужно перейти по ссылке.

II Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» организуют правительство региона, министерство промышленности и экономического развития области и Рязанский Центр поддержки экспорта.


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