«Ростелеком» организовал прямую трансляцию с «Нашествия» в космос

«Ростелеком» помог провести прямое включение с Международной космической станцией на фестивале «Нашествие», который в этом году прошел с 18 по 21 июля в Большом Завидово Тверской области.

Для проведения телемоста с МКС цифровой провайдер организовал защищенную сеть VPN и развернул на главной сцене систему видеоконференцсвязи.

Кроме того, специалисты компании проложили два километра оптики и установили стационарное сетевое оборудование, обеспечив канал связи пропускной способностью в 500 Мбит/с.

" 'Нашествие' — это впечатляющая история! Это название знает почти каждый и ждет 'главное приключение года' уже с момента закрытия предыдущего. Мы постоянно совершенствуем фестиваль в части инфраструктурных решений: стараемся сократить пробки и очереди, добавляем парковочные места и душевые. Для двадцатилетия 'Нашествия' мы придумали массу сюрпризов в плане программы и разнообразных фишек. Например, быстрый безопасный интернет от 'Ростелекома' помог нам с 'Роскосмосом' провести прямое общение с МКС. Друзья фестиваля на ура восприняли виртуальную встречу. Особенно дети, которых было много, и для которых мы приготовили массу развлечений и полезных занятий", — прокомментировала Анастасия Рогожникова, программный директор «Нашего радио».

Участником телемоста стал летчик-космонавт, командир экипажа МКС-60 Алексей Овчинин. Он ответил на вопросы ведущих и поздравил фестиваль с 20-летием.

С главной сцены его приветствовали летчик-космонавт Олег Артемьев и музыканты группы «Ундервуд» Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко.

«В этом году 'Нашествие' перешагнуло все границы и вышло в космос? более двухсот тысяч гостей имели возможность принять поздравления с двадцатилетием любимого фестиваля прямо с орбиты. Это не считая миллионов зрителей, наблюдавших за прямой трансляцией или после в записи. Честно говоря, я искренне горжусь, что именно 'Ростелекому' выпала возможность обеспечить связь между главной сценой фестиваля и Центром управления полетами в Королеве. От всего сердца поздравляю 'Наше радио' с юбилеем проекта и уверен, что впереди нас ждет долгое успешное сотрудничество», — отметил Дмитрий Ким, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».