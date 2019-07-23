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На вокзале в Рязани заметили китайские танки. Фотографии опубликовали подписчики группы «
Напомним, в начале августа в России начнутся Армейские международные игры, одним из участников которых является Китай. Первый этап соревнований — «танковый биатлон».
В субботу, 3 августа, в Рязанской области
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