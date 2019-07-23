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14:27, 23 июля 2019 1 230
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На вокзале в Рязани заметили китайские танки 2

На вокзале в Рязани заметили китайские танки

На вокзале в Рязани заметили китайские танки. Фотографии опубликовали подписчики группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Напомним, в начале августа в России начнутся Армейские международные игры, одним из участников которых является Китай. Первый этап соревнований — «танковый биатлон».

В субботу, 3 августа, в Рязанской области пройдет «Авиадартс-2019».


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