На тульском металлургическом заводе погиб мужчина

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 22 июля, на Косогорском металлургическом заводе погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщил
Как рассказали в ведомстве, в доменном цеху во время движения состава на помощника машиниста упал один из контейнеров.
Пострадавший получил перелом грудной клетки, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все детали произошедшего.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.