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13:26, 23 июля 2019 163
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На тульском металлургическом заводе погиб мужчина

На тульском металлургическом заводе погиб мужчина

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 22 июля, на Косогорском металлургическом заводе погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщил сайт тульского следкома.

Как рассказали в ведомстве, в доменном цеху во время движения состава на помощника машиниста упал один из контейнеров.

Пострадавший получил перелом грудной клетки, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте происшествия.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все детали произошедшего.


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