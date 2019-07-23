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12:43, 23 июля 2019 150
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На трех рязанских улицах отключили холодную воду

На трех рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 23 июля, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 40, 42 и 42 корпус 1 по улице Ленинского Комсомола.

В 17:00 воду дадут на улице 11-й район в Борках, а также в домах 15, 15-а, 15-б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 по улице Шпалозавод.


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