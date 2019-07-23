На Дне города в Кирсанове выступит Стас Костюшкин

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В тамбовском Кирсанове в субботу, 27 июля, пройдет празднование Дня города. На нем выступит Стас Костюшкин, пишет
По программе в этот день пройдут городские соревнования по русскому жиму, финал семейных спортивных состязаний, концерт с участием местных коллективов и открытие краеведческого музея.
Концерт известного исполнителя и экс-солиста дуэта «Чай вдвоем» начнется в 22:00. На нем прозвучат самые известные хиты — «Я бальник», «Опа Анапа», «Женщина, я не танцую» и другие.
За час до выступления столичного артиста разогревать публику начнет тамбовская кавер-группа «La La Band».
Фото с личной стараницы Стаса Костюшкина «ВКонтакте»
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