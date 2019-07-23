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13:05, 23 июля 2019 660
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Мошенник представился сотрудником банка и украл у тамбовчанки 75 тысяч рублей

Мошенник представился сотрудником банка и украл у тамбовчанки 75 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

В Тамбове мошенник украл 75 тысяч рублей, представившись сотрудником банка. Об этом сообщил сайт областного УМВД.

По предварительным данным, 22 июля 42-летней женщине позвонил «сотрудник отделения банка», в котором она обслуживалась, и сообщил, что с ее счета в данный момент списывают деньги. Мужчина объяснил, что для предотвращения списания необходимо пройти к банкомату и выполнить все его указания.

Потерпевшая перевела через банкомат на расчетный счет «Яндекс кошелька» 75 тысяч рублей. При этом отмечается, что женщина знала о подобном виде мошенничества.

Полицейские установили номер телефона, с которого звонил преступник, и ведут его дальнейшие поиски.


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