Липчанку не пустили за рубеж из-за долга в 30 тысяч рублей

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Липчанку не пустили за границу из-за долга в 30 тысяч рублей налогов. Об этом написал
Должница по месту регистрации не проживала, поэтому установить её фактическое местонахождение не представлялось возможным.
После того, как приставы вынесли постановление об ограничении выезда за пределы страны она вышла на связь для уточнения общей суммы задолженности.
Узнав о мерах принудительного исполнения, женщина погасила имеющуюся задолженность по налоговым платежам в полном объеме. Исполнительное производство окончено.
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