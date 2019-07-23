Коммунисты взяли на контроль судьбу хрущевок в Рыбном. Видео

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В субботу, 20 июля, коммунисты Ольга Карпычева и Алена Храмова посетили Рыбное. Они пообщались с жильцами местного общежития 50-х годов постройки прошлого века и двухэтажки, расположенных на улице Мира.
По словам представителей
«С тех пор, как железнодорожники передали общежитие на баланс городу, эти условия стали для его жильцов обыденностью. Здание относится к маневренному жилищному фонду. Лишь небольшая часть комнат здесь приватизирована, — отметили коммунисты. — Еще хуже дела обстоят в соседней двухэтажке. Внешний слой штукатурки отваливается на глазах, балконы держатся на честном слове, в подъездах и квартирах сырость и плесень».
Известно, что собственники уже неоднократно жаловались в различные инстанции.
«Их терпению можно только позавидовать, но и оно оказалось не безграничным. Обнаруженный на сайте госзакупок электронный аукцион на благоустройство внутридворовой территории двух домов поверг их жителей в шок. Стоимость работ, в список которых входят озеленение территории кудрявыми березами, монтаж светильников, установка детских площадок, прокладка тротуарных дорожек и прочее, превысила девять миллионов рублей!» — рассказали члены КПРФ.
Местные жители задались вопросом — зачем тратить бюджетные средства на дорогие детские площадки, тротуары и озеленение там, где люди «выживают в невыносимых условиях».
«Вызывает недоумение идея рыбновской администрации благоустроить за девять миллионов дворы домов, которые необходимо расселять и сносить. На встрече с рыбновцами присутствовал также секретарь обкома КПРФ, помощник депутата Госдумы Дмитрий Иваничкин. По его совету жители написали коллективную жалобу. С этого дня судьба хрущевок и их многострадальных жильцов на контроле у партии», — заключили коммунисты.
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