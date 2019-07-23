Калужане пожаловались на рухнувшую стену между кладбищем и двором

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Жители дома № 4, корпус 1 в переулке Труда пожаловались в мэрию на вид Пятницкого кладбища прямо из окон. Информацию и фото опубликовали на
Вид на него открылся после того, как рухнула часть ветхой кирпичной стены. Калужане написали письмо в администрацию с просьбой избавить их от этого вида.
Первый замглавы города Алексей Волков пообещал сократить сроки работ и заявил, что рабочие приступят к ремонту на следующей неделе и завершат его к 10 августа.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.