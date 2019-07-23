Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:42, 23 июля 2019 167
 0    0

Калужане пожаловались на рухнувшую стену между кладбищем и двором

Калужане пожаловались на рухнувшую стену между кладбищем и двором

Жители дома № 4, корпус 1 в переулке Труда пожаловались в мэрию на вид Пятницкого кладбища прямо из окон. Информацию и фото опубликовали на сайте Kaluga24.tv.

Вид на него открылся после того, как рухнула часть ветхой кирпичной стены. Калужане написали письмо в администрацию с просьбой избавить их от этого вида.

Первый замглавы города Алексей Волков пообещал сократить сроки работ и заявил, что рабочие приступят к ремонту на следующей неделе и завершат его к 10 августа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «идеальный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:10, 9 июля 2019 35 336
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
17:05, 10 июля 2019 21 134
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 762
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 248
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
9:56, 10 июля 2019 19 923
Тульский «Арсенал» начал переговоры о возвращении Резиуана Мирзова
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум