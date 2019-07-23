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Государство выделит деньги на новые серии мультфильмов «Веселая карусель» и «Умка». Об этом сообщил
Кроме них в текущем году поддержку получат еще 48 различных мультфильмов.
Всего экспертный совет Минкульта рассмотрел 128 заявок. Среди них 83 относились к категории детских фильмов и 45 — категории авторской анимации.
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