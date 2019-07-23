Двух пропавших в Рязанской области девочек нашли

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Двух пропавших девочек в Рязанской области нашли. Об этом сообщил
Установлено, что сестры решили навестить родственников, проживающих в Скопине, не сообщив об этом родителям. Позже девочки заблудились.
По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении подростков не совершалось.
В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее в регионе
Позже к поискам
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В главном управлении рязанской ветеринарии сменился руководитель
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?