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16:32, 22 июля 2019 114
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Жительница Ряжска едва не зарезала мужа из ревности

Жительница Ряжска едва не зарезала мужа из ревности

Жительница Ряжска едва не зарезала гражданского мужа. Конфликт произошел во время того, как супруги выпивали, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 30-летняя женщина вспомнила о «якобы случившейся недавно измене сожителя». 41-летний мужчина пытался оправдаться, но жена взяла со стола кухонный нож и поднесла лезвие к его шее, угрожая убийством.

Потерпевший смог выбежать на улицу и вызвал полицию. Прибывший участковый «провел с женщиной профилактическую беседу».

В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.


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