Жительница Ряжска едва не зарезала мужа из ревности

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Жительница Ряжска едва не зарезала гражданского мужа. Конфликт произошел во время того, как супруги выпивали, сообщила
Известно, что 30-летняя женщина вспомнила о «якобы случившейся недавно измене сожителя». 41-летний мужчина пытался оправдаться, но жена взяла со стола кухонный нож и поднесла лезвие к его шее, угрожая убийством.
Потерпевший смог выбежать на улицу и вызвал полицию. Прибывший участковый «провел с женщиной профилактическую беседу».
В отношении нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ.
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