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11:49, 22 июля 2019 89
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В Туле двоих мужчин ударили ножом

В Туле двоих мужчин ударили ножом

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 19 июля, во дворе одного из домов по улице Кутузова двоих туляков пырнули ножом. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональное УМВД.

По предварительным данным, компания распивала алкоголь. 31-летний туляк повздорил с потерпевшими, разбил им головы бутылкой и несколько раз ударил кухонным ножом. Задержанный оказался ранее судим.

Пострадавших госпитализировали.


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