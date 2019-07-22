В Туле двоих мужчин ударили ножом

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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 19 июля, во дворе одного из домов по улице Кутузова двоих туляков пырнули ножом. Об этом сообщили «Аргументы и Факты» со ссылкой на региональное УМВД.
По предварительным данным, компания распивала алкоголь. 31-летний туляк повздорил с потерпевшими, разбил им головы бутылкой и несколько раз ударил кухонным ножом. Задержанный оказался ранее судим.
Пострадавших госпитализировали.
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