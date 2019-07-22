В Тамбове заменят ветхие теплосети

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Фото: Pixabay.com
В Тамбове заменят почти пять километров трубопровода в районе улиц Рылеева и Советской. Об этом сообщил сайт «
На участке располагаются 22 многоквартирных дома, две школы и детский сад. На нем энергетики заменят более 400 метров старых труб. Горячую воду для тамбовчан подали по резервной схеме.
Ремонт планируют закончить до конца сентября.
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