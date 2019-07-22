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14:00, 22 июля 2019 160
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На рязанском фестивале «Малина» гости посоревновались в скоростном поедании пирога. Фото

На рязанском фестивале «Малина» гости посоревновались в скоростном поедании пирога. Фото

В субботу, 20 июля, в Рыбновском районе прошел ежегодный фестиваль «Малина». Старт фестивалю дал флешмоб «Малиновый путь», сообщил сайт события.

На главной сцене в селе Новоселки для гостей праздника выступили кавер — группы «Балалайка 62 «и шоу — группы «СВ».

Для рязанцев на фестивале приготовили ряды с малиной разных сортов, угощениями, интерактивные площадки с играми и мастер-классами.

Также посетителей ждали мастер-классы от шеф-поваров популярных рязанских ресторанов.

На площадке в Константинове прошла программа «Малиновый день», а также игра — путешествие «Квестомалина». К игре присоединились 11 команд.

На главной сцене в Константинове зрителей ждали танцевальный батл, конкурс на лучший малиновый костюм.

Впервые на празднике прошел конкурс на скоростное поедание малинового пирога. Участникам предстояло как можно быстрее съесть угощение без помощи рук. Детей на празднике ждали игровые зоны с интерактивными программами и мастер-классами.

Напомним, в этом году фестиваль «Малина» оказался на третьем месте по популярности в России.

Фото Министерство культуры и туризма Рязанской области


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