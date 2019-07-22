В Ряжском районе произошел пожар, имеется пострадавший

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В ночь с субботы на воскресенье, 22 июля, в Ряжском районе произошел пожар. Об этом сообщил
Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 4:08. В Ряжске загорелась баня из пеноблоков, размером 6×10 метров, с металлической кровлей.
Огнем повреждены стена и потолок на площади 15 квадратных метров.
Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На пожар выезжали два пожарных автомобиля и шесть пожарных.
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