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9:07, 22 июля 2019 174
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В Ряжском районе произошел пожар, имеется пострадавший

В Ряжском районе произошел пожар, имеется пострадавший

В ночь с субботы на воскресенье, 22 июля, в Ряжском районе произошел пожар. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 4:08. В Ряжске загорелась баня из пеноблоков, размером 6×10 метров, с металлической кровлей.

Огнем повреждены стена и потолок на площади 15 квадратных метров.

Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На пожар выезжали два пожарных автомобиля и шесть пожарных.


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