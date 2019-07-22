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11:31, 22 июля 2019 599
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В Рязанской области «Шевроле» врезался в дерево, погибла 17-летняя девушка

В Рязанской области «Шевроле» врезался в дерево, погибла 17-летняя девушка

Фото: УМВД по Рязанской области

В воскресенье, 21 июля, около 3:30 в Ермиши Chevrolet Cruze врезался в дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 25-летний местный житель не справился с управлением. В ДТП погибла 17-летняя пассажирка.

Обстоятельства аварии уточняются.


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