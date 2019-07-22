В Рязанской области «Шевроле» врезался в дерево, погибла 17-летняя девушка

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 21 июля, около 3:30 в Ермиши Chevrolet Cruze врезался в дерево. Об этом сообщила
По предварительным данным, 25-летний местный житель не справился с управлением. В ДТП погибла 17-летняя пассажирка.
Обстоятельства аварии уточняются.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.