Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:48, 22 июля 2019 193
 0    0

В рязанский «Олимпийский городок» пустят общественный транспорт

В рязанский «Олимпийский городок» пустят общественный транспорт

В рязанский «Олимпийский городок» пустят общественный транспорт. Об этом сообщил сайт регионального отделения ОНФ.

В штабе фронта прошла встреча жителей нового микрорайона Рязани «Олимпийский городок» с представителями городской администрации. Рязанцы рассказали об отсутствии инфраструктуры в районе.

Чиновники мэрии пообещали, что в ближайшее время решат одну из основных проблем жителей — в микрорайон проложат маршрут общественного транспорта.

Справка

Микрорайон «Олимпийский городок» — крупный строительный проект сразу нескольких рязанских застройщиков. Он расположен в густонаселенном спальном районе города Дашково-Песочня за Дворцом спорта «Олимпийский».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Топорная работа. Рязань теряет свои зеленые легкие, несмотря на массовые посадки

Топорная работа. Рязань теряет свои зеленые легкие, несмотря на массовые посадки

Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?

Популярное
Комментируемое
Новое
12:10, 9 июля 2019 35 214
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
16:07, 8 июля 2019 24 829
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 112
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 661
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
13:42, 9 июля 2019 20 196
Футболистка Рязани «ВДВ» восстановилась после аварии на Московском шоссе
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум