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В рязанский «Олимпийский городок» пустят общественный транспорт. Об этом сообщил
В штабе фронта прошла встреча жителей нового микрорайона Рязани «Олимпийский городок» с представителями городской администрации. Рязанцы рассказали об отсутствии инфраструктуры в районе.
Чиновники мэрии пообещали, что в ближайшее время решат одну из основных проблем жителей — в микрорайон проложат маршрут общественного транспорта.
Справка
Микрорайон «Олимпийский городок» — крупный строительный проект сразу нескольких рязанских застройщиков. Он расположен в густонаселенном спальном районе города Дашково-Песочня за Дворцом спорта «Олимпийский».
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