В «Пирогово» объявили скидки на новую выпечку

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Бренд «Пирогово» представил рязанцам новинку — пироги «По-царски».
Как рассказали представители компании, главной особенностью новой выпечки стало тесто на опаре — именно по такой технологии в старину пекли пироги, караваи, ватрушки и крендели.
Рязанцам предлагают попробовать пирог «Адмиралтейский» с семгой и шпинатом, пирог «Царский» с телятиной и черносливом, а также пирог «Вишневый сад».
С 22 июля на пироги «По-царски» действуют скидки. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости».
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