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9:46, 22 июля 2019 200
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В Обнинске на соревнованиях по мотокроссу погиб мужчина

В Обнинске на соревнованиях по мотокроссу погиб мужчина

Фото: Pixabay.com

В Обнинске на соревнованиях по мотокроссу погиб 54-летний спортсмен из Смоленска. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на калужский следком.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности мотоцикла — мужчина перевернулся через его переднюю часть и упал на землю. Спортсмен скончался на месте.

По данному инциденту проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев, а также проводят необходимые экспертизы.

Соревнования по мотокроссу в Обнинске проходили в преддверии Дня города.


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