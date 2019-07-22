В Обнинске на соревнованиях по мотокроссу погиб мужчина

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Фото: Pixabay.com
В Обнинске на соревнованиях по мотокроссу погиб 54-летний спортсмен из Смоленска. Об этом сообщил «
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности мотоцикла — мужчина перевернулся через его переднюю часть и упал на землю. Спортсмен скончался на месте.
По данному инциденту проводится проверка. Следователи опрашивают очевидцев, а также проводят необходимые экспертизы.
Соревнования по мотокроссу в Обнинске проходили в преддверии Дня города.
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