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Фото: Pixabay.com
В Муроме поймали браконьера, хранившего дома взрывчатку. Об этом сообщил сайт «
По предварительной информации, 51-летний мужчина незаконно хранил дома огнепроводной шнур, электрические и капсюльные детонаторы, а также гранулированную аммиачную селитру.
Полицейские подозревают муромчанина в незаконном обороте и хранении взрывных устройств промышленного изготовления и возбудили уголовное дело по статье 222 пункту «1» УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
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