В Коврове запустили более десятка беспилотников

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Фото: Минобороны России
Десять дронов «Орлан-10» и «Гранат» начали полеты над учебным центром Западного военного округа (ЗВО) в Коврове. Об этом рассказал портал
Технику закупили для обучения курсантов. Беспилотники могут подниматься на высоту до полукилометра и оснащены видеокамерами с углом обзора 360 градусов.
Дронов используют во время маршей экипажей танков и БМП, при проведении боевых стрельб в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.
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