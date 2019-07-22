В Касимовском районе опрокинулся «Митсубиси», пострадал восьмилетний ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
В воскресенье, 21 июля, около 5:40 в Касимовском районе на 228 километре «Ряжск-Касимов-Нинжний Новгород» опрокинулся Mitsubishi Pajero Sport. Об этом сообщила
За рулем внедорожника находился 61-летний житель Нижегородской области. По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения с автомобилем, съехал в кювет и машина опрокинулась.
В ДТП пострадали водитель, а также 31-летний, 56-летний и восьмилетний пассажиры. Они обращались за помощью в медучреждение.
Все обстоятельства аварии уточняются.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.