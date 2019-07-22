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В детской ОКБ появился новый аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщили в
Новый аппарат — 32-срезовый. Это означает, что он делает диагностику более совершенной по сравнению со своим 6-срезовым предшественником, сообщили в ведомстве.
У нового томографа сократилось время обседования, поэтому и стала меньше доза облучения, которую получает пациент.
«Теперь мы можем визуализировать объемные образования конечностей, более точно видим головной мозг», — отметила главный врач детской ОКБ Инна Лебедева.
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