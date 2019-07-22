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14:15, 22 июля 2019 255
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Установка «Звездного неба» на Кольцова не планируется — мэрия

Установка «Звездного неба» на Кольцова не планируется — мэрия

Установка «Звездного неба» на Кольцова не планируется. Об этом журналисту RZN.info рассказали в мэрии города.

Ранее на портале госзакупок опубликовали тендер на благоустройство улицы. На него выделили 45,2 миллиона рублей.

Со стороны остановки общественного транспорта появится освещение и подпорные стенки. На улице намерены выложить мраморную, серую и черно-красную плитку, а также проложить ливневую канализацию.

Также речь шла о работах над «Звездным небом». Выяснилось, что речь идет о переподключении иллюминации с Почтовой — на улице Кольцова лишь установят электрощит.

Подрядчик должен завершить работы до 31 октября.


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