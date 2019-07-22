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9:31, 22 июля 2019 168
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У тамбовчанина изъяли более сотни кустов конопли

У тамбовчанина изъяли более сотни кустов конопли

Фото: Pixabay.com

У жителя села Уварово полицейские изъяли 105 кустов конопли. Об этом сообщает тамбовский портал runews24.ru.

По данным следствия, 33-летний мужчина незаконно выращивал наркотическое растение на своем огороде.

В отношении уваровца завели уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.


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