Тамбовчан пригласили на «Бондарскую карусель»

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Тамбовчан приглашают на масштабную ярмарку «Бондарская карусель», которая пройдет, в субботу, 27 июля в селе Бондари. Об этом сообщил портал «
Торжество начнется в 10 часов с театрализованного представления на центральной площади села. В торговых рядах представят продукцию местных производителей: сыры, колбасы, сладости, овощи, фрукты и многое другое. Кроме продуктов можно будет купить бочки, кадки, ушаты, корзины, сувениры и другие товары для дома.
Гостей ярмарки угостят блюдами русской кухни и традиционной окрошкой из 250-литровой дубовой бочки. Тамбовские гончары представят гостям федоровскую и авторскую игрушку и обучат ремеслу всех желающих.
Для детей будет работать детская площадка с аттракционами, играми и квестами.
Завершится праздник вечерней музыкальной программой и фейерверком.
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