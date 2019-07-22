Священник из России открыл в Нью-Йорке приют для бездомных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Священник из России Вадим Арефьев открыл в Нью-Йорке приют для бездомных. Об этом сообщил интернет-портал «
В США он работает программистом, а на территории страны живет уже 20 лет. С 2003 года он кормил бездомных на улицах.
Два года назад Арефьев договорился с местным бизнесменом и отремонтировал его здание. Там открыли православный приход и приют.
Прийти туда может любой человек с проблемами с наркотиками или алкоголем.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьТамбовчан пригласили на «Бондарскую карусель»
|
cледующая новость →Во вторник в Рязанской области ожидается туман. Прогноз погоды
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.