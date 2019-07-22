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15:06, 22 июля 2019 58
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Священник из России открыл в Нью-Йорке приют для бездомных

Священник из России открыл в Нью-Йорке приют для бездомных

Священник из России Вадим Арефьев открыл в Нью-Йорке приют для бездомных. Об этом сообщил интернет-портал «ФедералПресс».

В США он работает программистом, а на территории страны живет уже 20 лет. С 2003 года он кормил бездомных на улицах.

Два года назад Арефьев договорился с местным бизнесменом и отремонтировал его здание. Там открыли православный приход и приют.

Прийти туда может любой человек с проблемами с наркотиками или алкоголем.


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