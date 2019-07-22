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10:58, 22 июля 2019 84

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки на солнцезащитные очки

Салоны оптики «Мой взгляд» объявили скидки на солнцезащитные очки

В салонах оптики «Мой взгляд» объявили скидки в 70% на солнцезащитные очки.

Воспользоваться спецпредложением рязанцы могут в салонах, расположенных по адресам:

  • Первомайский проспект, дом №35;
  • улица Новоселов, дом №21-а;
  • Московское шоссе, дом №21;
  • улица Станкозаводская, дом №31;
  • улица Народный бульвар, дом №8.

Более подробную информацию можно получить у консультантов по телефону: +7 (4912) 93-77-51, а также в Instagram.


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