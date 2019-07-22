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15:52, 22 июля 2019 411
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Рязанские полицейские задержали грабителя после десяти километров погони

Рязанские полицейские задержали грабителя после десяти километров погони

Фото: УМВД по Рязанской области

В субботу, 20 июля, из магазина в селе Ласково украли алкоголь. Злоумышленник не расплатился и, выбежав из торгового зала, скрылся на белой машине, рассказали сотрудники полиции.

Правоохранители обнаружили подходящий под описание автомобиль через 20 минут. Однако водитель «ВАЗа» не подчинился требованию остановиться и попытался «оторваться».

После десяти километров погони нарушителя остановили. Оказалось, что водитель был пьян, а на пассажирском сидении находился мужчина, ограбивший магазин. Ранее его уже судили за кражу.

При досмотре машины в багажнике обнаружили автомобильный аккумулятор. Оказалось, что его злоумышленники украли у местного жителя.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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