Рязанские полицейские задержали грабителя после десяти километров погони

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 20 июля, из магазина в селе Ласково украли алкоголь. Злоумышленник не расплатился и, выбежав из торгового зала, скрылся на белой машине, рассказали сотрудники полиции.
Правоохранители обнаружили подходящий под описание автомобиль через 20 минут. Однако водитель «ВАЗа» не подчинился требованию остановиться и попытался «оторваться».
После десяти километров погони нарушителя остановили. Оказалось, что водитель был пьян, а на пассажирском сидении находился мужчина, ограбивший магазин. Ранее его уже судили за кражу.
При досмотре машины в багажнике обнаружили автомобильный аккумулятор. Оказалось, что его злоумышленники украли у местного жителя.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПедофилу из Владимира вынесли приговор за изнасилование 16 подростков
|
cледующая новость →Рязанка отсудила больше двухсот тысяч у залившей ее квартиру соседки
Куда с улиц Рязани исчезают зеленые насаждения?