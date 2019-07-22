Рязанки на иномарках устроили ДТП в Горроще, пострадали дети

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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 19 июля, на улице 1-ая Железнодорожная произошло ДТП. Примерно в 17:30 около дома №54 столкнулись две иномарки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 28-летняя рязанка на Volkswagen Polo выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу Chevrolet Spark под управлением 27-летней девушки.
В результате травмы получили семилетняя пассажирка Volkswagen и пятилетняя пассажирка Chevrolet, они обращались за медпомощью.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.