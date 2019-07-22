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13:09, 22 июля 2019 355
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Рязанки на иномарках устроили ДТП в Горроще, пострадали дети

Рязанки на иномарках устроили ДТП в Горроще, пострадали дети

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу, 19 июля, на улице 1-ая Железнодорожная произошло ДТП. Примерно в 17:30 около дома №54 столкнулись две иномарки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 28-летняя рязанка на Volkswagen Polo выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу Chevrolet Spark под управлением 27-летней девушки.

В результате травмы получили семилетняя пассажирка Volkswagen и пятилетняя пассажирка Chevrolet, они обращались за медпомощью.


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