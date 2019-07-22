Рязанец во второй раз сел за руль пьяным и попался полиции

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В ночь на воскресенье, 21 июля, на 14-м километре дороги «Рязань — Спасск» задержали пьяного водителя. Об этом сообщила
Известно, что ранее неработающего жителя села Дубровичи уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.
За повторное нарушение мужчине грозит уголовная ответственность, в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по статье 264.1 УК РФ.
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