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Фото: Pixabay.com
Прокуратура проверила благоустройство владимирских дворов. Об этом со ссылкой на региональный надзорный орган сообщил портал
Прокуроры проверили 16 дворов многоквартирных домов и два сквера, которые обновили в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В результате проверки сотрудники надзорного органа выявили 39 нарушений подрядчиков и вынесли 15 представлений. Причиной этому стали срывы сроков проведения работ, а также некачественное их выполнение.
Так, во дворе одного из домов проверяющие натолкнулись на детский игровой комплекс, который не соответствует требованиям безопасности. В частности, он не снабжен ударопоглощающим покрытием, что может привести к травмированию детей.
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