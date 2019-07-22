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15:37, 22 июля 2019 208
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Прокуратура проверила благоустройство владимирских дворов

Прокуратура проверила благоустройство владимирских дворов

Фото: Pixabay.com

Прокуратура проверила благоустройство владимирских дворов. Об этом со ссылкой на региональный надзорный орган сообщил портал «Молва33».

Прокуроры проверили 16 дворов многоквартирных домов и два сквера, которые обновили в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В результате проверки сотрудники надзорного органа выявили 39 нарушений подрядчиков и вынесли 15 представлений. Причиной этому стали срывы сроков проведения работ, а также некачественное их выполнение.

Так, во дворе одного из домов проверяющие натолкнулись на детский игровой комплекс, который не соответствует требованиям безопасности. В частности, он не снабжен ударопоглощающим покрытием, что может привести к травмированию детей.


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