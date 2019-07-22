Полиция ищет очевидцев июньского ДТП на улице Костычева

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В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 2 июня 2019 года на улице Костычева. Об этом сообщила
ДТП произошло около дома №10. 25-летний рязанец на Skoda Rapid, двигаясь со стороны улицы Крупской в направлении улицы Птицеводов. Водитель сбил 54-летнюю рязанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщину с травмами доставили в больницу.
Всех, у кого информация по факту ДТП, попросили обращаться по телефону (4912) 29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.
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