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16:51, 22 июля 2019 173
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Полиция ищет очевидцев июньского ДТП на улице Костычева

Полиция ищет очевидцев июньского ДТП на улице Костычева

В Рязани ищут очевидцев ДТП, произошедшего 2 июня 2019 года на улице Костычева. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около дома №10. 25-летний рязанец на Skoda Rapid, двигаясь со стороны улицы Крупской в направлении улицы Птицеводов. Водитель сбил 54-летнюю рязанку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщину с травмами доставили в больницу.

Всех, у кого информация по факту ДТП, попросили обращаться по телефону (4912) 29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


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