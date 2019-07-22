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Названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда. Такой рейтинг составил
Результаты подсчитывались с помощью «коэффициента напряженности на рынке труда» — отношения числа безработных к количеству вакансий.
Самый высокий коэффициент в Ингушетии — 118,4. Для сравнения: по всей России такой коэффициент — 0,5.
На 24,3 тысячи безработных граждан Ингушетии приходится 206 открытых вакансий.
На втором месте — Чечня (коэффициент 23,8). Далее идут Дагестан (18,6), Северная Осетия (6,1), Республика Тыва (5,2).
Самый низкий коэффициент напряжённости на рынке труда (0,1) зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области.
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