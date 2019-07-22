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12:53, 22 июля 2019 274
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На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» на русском языке. Видео

На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» на русском языке. Видео

На концерте в московских «Лужниках» 21 июля, Metallica исполнила кавер на композицию «Группа крови». Музыканты приехали в Россию в рамках тура WorldWired Tour.

Группа исполнила песню на русском языке. Зрители подпевали музыкантам хором.

Отметим, что музыканты Metallica на каждом концерте своего тура исполняют специальные каверы для местных фанатов.


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