На концерте в Москве Metallica исполнила «Группу крови» на русском языке. Видео

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На концерте в московских «Лужниках» 21 июля, Metallica исполнила кавер на композицию «Группа крови». Музыканты приехали в Россию в рамках тура WorldWired Tour.
Группа исполнила песню на русском языке. Зрители подпевали музыкантам хором.
Отметим, что музыканты Metallica на каждом концерте своего тура исполняют специальные каверы для местных фанатов.
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.