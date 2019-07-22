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16:32, 22 июля 2019 105
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Минтранс отчитался об установке освещения на рязанских дорогах

Минтранс отчитался об установке освещения на рязанских дорогах

Работы по установке искусственного освещения на дорогах Рязанской области идут с опережением графика. Об этом сообщил региональный минтранс.

В 2019 году в рамках в области планируют построить линии освещения в 15 населенных пунктах: Разбердеево, Фатьяновка, Устрань, Кутуково, Аргамаково, Исады (Спасского района), Нижний Якимец, Ново-Тишевое, Павловка, Ольховка, Александро-Невский (Александро-Невского района), Старожилово, Соха (Старожиловского района), Лужки (Кораблинского района), Центральный (Скопинского района).

Для устройства освещения выделили более 60 млн рублей.


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