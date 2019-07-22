Калужанина задержали за изготовление и сбыт наркотиков

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Фото: Pixabay.com
Жителя Калуги задержали за изготовление и сбыт синтетических наркотиков. Об этом со ссылкой на региональное УМВД сообщил сайт «
Мужчина пытался сбыть крупную партию синтетических наркотиков посредством тайника-закладки.
При задержании полицейские изъяли у него несколько свертков общей массой более 120 граммов. Кроме того, они нашли запрещенные вещества в квартире калужанина и заготовленных им тайниках-закладках.
В пресс-службе отметили, что он на протяжении нескольких лет страдает от наркотической зависимости.
В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по восьми преступным эпизодам. Ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
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