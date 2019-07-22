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14:52, 22 июля 2019 99
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Калужанина задержали за изготовление и сбыт наркотиков

Калужанина задержали за изготовление и сбыт наркотиков

Фото: Pixabay.com

Жителя Калуги задержали за изготовление и сбыт синтетических наркотиков. Об этом со ссылкой на региональное УМВД сообщил сайт «ВестьNews».

Мужчина пытался сбыть крупную партию синтетических наркотиков посредством тайника-закладки.

При задержании полицейские изъяли у него несколько свертков общей массой более 120 граммов. Кроме того, они нашли запрещенные вещества в квартире калужанина и заготовленных им тайниках-закладках.

В пресс-службе отметили, что он на протяжении нескольких лет страдает от наркотической зависимости.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по восьми преступным эпизодам. Ему грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.


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