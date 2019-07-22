Двое детей и пенсионерка пострадали при столкновении иномарок в Ухоловском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В субботу, 20 июля, в Ухоловском районе произошло ДТП. Примерно в 13:00 на 0 километре дороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород» столкнулись две иномарки, сообщила
По предварительной информации, 18-летняя москвичка на Ford Kuga на перекрестке не пропустила Hyundai Accent под управлением 63-летнего жителя Шиловского района.
В результате столкновения травмы получили пассажиры Hyundai в возрасте 59 и 8 лет, а также 15-летняя пассажирка Ford. Все они обращались в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области «Шевроле» врезался в дерево, погибла 17-летняя девушка
|
cледующая новость →В Липецкой области задержали мошенника, обманувшего жителя Камчатки
Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.