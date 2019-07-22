Дождь и солнце. Синоптики рассказали о погоде в Туле

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Фото: Pixabay.com
Синоптики рассказали тулякам о погоде в ближайшую неделю. Об этом сообщил сайт
В понедельник, 22 июля, в регионе будет жарко и дождливо. Днем температура воздуха составит +27 градусов, ночью — +13.
Во вторник и среду в Туле похолодает до +21 градуса и пройдут ливни. В конце рабочей недели вновь будет жарко, а к выходным температура спадет.
Напомним, в «Фобосе» рассказали, когда в Центральную Россию
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.