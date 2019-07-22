Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:23, 22 июля 2019 329
 0    0

Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запустила продажу туристических пакетов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора компании Андрея Калмыкова.

В тур входит перелет и проживание в гостинице, а также, по желанию клиента, трансфер из аэропорта. На данный момент «Победа» обслуживает около 70 направлений, в том числе около 25 — международных рейсов.

«Победу» уже включили в федеральный реестр туроператоров, добавил Калмыков.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Отвечает прокуратура. Можно ли отправить на принудительное лечение «неадекватного» соседа?

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:45, 8 июля 2019 49 106
Россияне впервые в истории выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу
12:10, 9 июля 2019 35 090
В Рязани простились с Сергеем Яковлевым
16:07, 8 июля 2019 24 814
В Рязани завершился третий сезон ИНВЕСТ CUP по стритболу
17:05, 10 июля 2019 21 100
ФК «Рязань-ВДВ» подписал легионеров из Сербии и Азербайджана
12:28, 14 июля 2019 20 577
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум