Авиакомпания «Победа» начала продавать туристические путевки

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Дочерняя компания «Аэрофлота» — лоукостер «Победа» в понедельник, 22 июля, запустила продажу туристических пакетов. Об этом сообщили «
В тур входит перелет и проживание в гостинице, а также, по желанию клиента, трансфер из аэропорта. На данный момент «Победа» обслуживает около 70 направлений, в том числе около 25 — международных рейсов.
«Победу» уже включили в федеральный реестр туроператоров, добавил Калмыков.
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