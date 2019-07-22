Десятилетняя тулячка, на которую упали футбольные ворота, скончалась в больнице

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Фото: Pixabay.com
Утром в понедельник, 22 июля, в московской больнице скончалась 10-летняя девочка, на которую упали футбольные ворота. Об этом пишет газета «Тульские известия».
Напомним, инцидент произошел на спортплощадке около дома №34 в поселке Рассвет Ленинского района Тульской области, в четверг, 18 июля. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы.
По факту произошедшего следователи
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