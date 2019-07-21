В Рязанской области нашли пропавшего две недели назад мужчину

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В Рязанской области нашли пропавшего две недели назад Сергея Кузькина. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».
С 4 июля 2019 года его местонахождение оставалось неизвестно. Мужчина нуждался в медпомощи.
Напомним, ранее стало известно о том, что сорокалетний мужчину
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